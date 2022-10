Após pedido do MP, professores aprovados em concurso serão nomeados

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), através da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital, recomendou em reunião que a Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC) realizasse de imediato o processo de nomeação e posse dos 600 professores aprovados em concursos públicos (realizados em 2013 e 2014) que obtiveram convocação autorizada pelo Governo do Estado.

Mediante a recomendação, a SEEDUC avisou ao MPRJ que, até dia 14 deste mês será publicada a nomeação dos 313 candidatos que já realizaram todas as etapas do processo admissional. E neste mesmo dia, informaram que vão convocar mais 280 candidatos aprovados.

Também foi acordado que a Procuradoria-Geral do Estado e o Ministério Público iniciarão tratos para a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que consiste na nomeação e posse de cerca de 2.000 docentes que também forem aprovados em concurso, sem prejudicar futuras nomeações para equipar a carência total de professores na rede estadual.

A recomendação foi realizada no âmbito do inquérito 06/22 por meio da Promotoria de Justiça. Será realizada mês que vem uma nova reunião para dar sequência às tratativas.