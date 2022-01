Após operação policial, governador vai ao Jacarezinho

Depois da megaoperação policial, que contou com aproximadamente mil agentes, na Comunidade do Jacarezinho, Zona Norte do Rio de Janeiro, o governador do Estado Cláudio Castro (PL), esteve no local. A visita aconteceu na tarde desta sexta-feira (21).

A comunidade é uma das que receberá a primeira etapa do projeto Cidade Integrada. Castro se reuniu com lideranças locais na quadra da escola de samba Unidos do Jacarezinho, onde apresentou os projetos sociais do programa e ouviu os pedidos da população. Cláudio Castro também foi a outros locais que receberão os serviços.

“Temos a oportunidade de, a partir de agora, passar a dialogar de forma frequente com a comunidade. O que está acontece hoje passará a ser frequente. O Cidade Integrada será uma construção coletiva, ouvindo os representantes das comunidades. É uma chance de olhar para o futuro e transformar a vida das pessoas que vivem no Jacarezinho e Muzema. Serão projetos que, tenho certeza, vão mudar a vida das pessoas. Peço a confiança de vocês e garanto que esse será um novo momento”, disse o governador.

Os primeiros passos para viabilizar a execução do Cidade Integrada foram dados na última quarta-feira (19). Na ocasião, cerca de 1.300 policiais militares e civis fizeram operações no Jacarezinho e na Muzema. O objetivo foi a retomada de território nas duas áreas da cidade que sofrem influência do tráfico e de milícias. O projeto do governo do estado levará transformações sociais e urbanísticas a essas localidades, aliadas a um programa estratégico de segurança pública.