Após morte de fotógrafo, PM mantém patrulhamento reforçado

O fotógrafo Thiago Freitas de Souza, morto na manhã deste sábado (15), na comunidade Santo Cristo, perdeu a vida em meio a um contexto que envolve disputa entre facções, pelo controle do tráfico de drogas na região. A Polícia Militar anunciou, na última semana que foi iniciada ocupação na localidade, a fim de coibir os confrontos emtre criminosos rivais.

Questionado sobre a morte de Thiago, o comandante do 12º BPM (Niterói), coronel Sylvio Guerra, garantiu que a unidade manterá o patrulhamento na região, a fim de reprimir a criminalidade. “Vamos manter o patrulhamento”, disse o comandante, que apontou para a covardia adotada pelos traficantes, contra os moradores.

Momentos de pânico

Em mensagem de áudio atribuída a esposa de Thiago, antes de ela ser comunicada da morte dele, ela apela para que a família faça orações para a recuperação do esposo. Além disso, ela narra os momentos de terror, causados pelos criminosos, após o rapaz tentar afzer com que eles diminuissem o barulho, em frente à casa onde o casal vivia.

“Os caras estavam na janela do meu quarto. Thiago foi pedir para eles saírem e deram um tiro na cabeça do Thiago. Na cabeça dele. Eu já estou aqui no Azebedo Lima, esperando só uma notícia boa. Por favor, orem por ele, para ele sair dessa”, disse.

Segundo informações de pessoas próximas, Thiago era um rapaz calmo. Além disso, a filha dele estaria fazendo aniversário hoje. Conhecidos ainda afirmam que a família estaria estudando se mudar do local, por conta da violência.

Ocupação

A ocupação da comunidade do Santo Cristo começou na última quarta-feira (12). Nessa sexta-feira (14), policiais do 12º BPM (Niterói) fizeam ação para retirada de barricadas. Segundo a unidade, o objetivo da ação foi destruir esconderijos usados pelos criminosos, além de coibir a disputa entre o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP) na região.