Após incêndios, BRT cria Diretoria de Segurança

Depois da série de incêndios que atingiu três ônibus articulados do sistema BRT, na última segunda-feira (11), em diferentes pontos do Rio de Janeiro, será criada uma diretoria especial para aprimorar medidas de segurança no serviço. A empresa Mobi-Rio, empresa criada pela Prefeitura do Rio para operar o BRT, confirmou a informação ontem (13) à reportagem de A TRIBUNA.

É importante ressaltar que os ataques, que os incêndios, que aconteceram na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca; no Terminal Galeão, na Ilha do Governador; e na Avenida Ministro Edgard Romero, em Madureira, estão sendo investigados. Existe a suspeita de que tenham sido criminosos.

A Mobi-Rio afirmou que foi aberta uma sindicância interna para apurar o caso. Além disso, a empresa registrou os casos na 16ª DP (Barra da Tijuca) e na 29ª DP (Madureira). A Polícia Civil também irá apurar a causa dos incêndios. Procurada e questionada sobre o andamento das investigações, a corporação não respondeu, até o fechamento desta edição.

“A presidente da Mobi-Rio, Claudia Secin, determinou a abertura de três processos de sindicância para apurar os incêndios ocorridos em articulados na segunda-feira. Também foram feitos registros de ocorrências na 16ª DP (Barra da Tijuca) e na 29ª DP (Madureira) para que seja investigado se os incêndios foram criminosos. Em nenhum deles houve feridos. A Mobi-Rio também vai criar a Diretoria de Inteligência e Segurança na empresa”, disse a Mobi-Rio, em comunicado.