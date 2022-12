Após furtos a comércios, PM promete ‘incomodar’ criminosos

Um dia após a série de arrombamentos a estabelecimentos comerciais em São Francisco, Zona Sul de Niterói, a Polícia Militar prometeu intensificar ações contra suspeitos de crimes do tipo. A informação foi dada pelo tenente-coronel Aristheu de Góes, comandante do 12° BPM (Niterói), durante reunião do Conselho Comunitário de Segurança Pública, na manhã de hoje (8).

“Nesse um mês à frente da unidade esse é um clamor muito grande. A gente teve uma situação em São Francisco. Na madrugada daquela ocorrência a gente frustrou a ação dos marginais com a presença de uma viatura. Eles fugiram e acabaram não levando os itens de valor. Já foi feito contato com os empresários”, disse o comandante.

O comandante também deu informações sobre as tentativas de capturar os criminosos. De acordo com Aristheu, foram feitas tentativas de abordagem. Hoje, foram realizadas ações de buscas em concentrações de usuários de drogas para procurar suspeitos desse e de outros crimes do tipo.

“Uma viatura da PM passou na hora e os elementos fugiram. Hoje determinei que fôssemos a esses locais de concentração de usuários de drogas. A gente está acordando eles nas madrugadas e manhãs. Estamos realizando ações de revistas e não deixar que as pessoas fiquem estabelecidas em determinados locais”, afirmou.

Em seguida, o comandante reforçou uma reclamação que vem sendo feita pelos comerciantes. Da soltura dos criminosos logo após a prisão, por serem considerados crimes de menor potencial ofensivo. Ainda assim, Aristheu frisou a necessidade de se manter um trabalho contínuo contra crimes contra comércios.

“Por mais que as vezes a gente fique de mãos atadas, a pessoa nem fique presa, a gente tem que incomodar e o tempo todo trabalhar”, completou.