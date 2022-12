Após fracasso da Copa, comércio de Niterói tenta se recuperar para o Natal

Após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022, no Catar, comércios de Niterói voltam todas as suas energias para o Natal. Enfeites verdes e amarelos já dão lugar a árvores, guirlandas e bonecos do Papai Noel. Se para o futebol a participação brasileira não foi boa, para o comércio local não foi diferente. As vendas foram prejudicadas pela queda do movimento, principalmente durante os jogos da seleção brasileira.

Luiz Vieira, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL-Niterói) afirmou que, embora alguns segmentos do comércio tenham se saído bem, a maioria acabou prejudicada. Vieira acredita que, com a ausência do Brasil na última semana de Copa do Mundo, o comércio retome o movimento esperado e feche o mês com alta de 10% nas vendas em relação ao mesmo período no ano passado.

Antes da eliminação / Depois de eliminação – Fotos: Vítor d’Avila

“A previsão para o aumento de vendas é de 10%. Acontece que a Copa do Mundo atrapalhou um pouco. Houve dias em que o comércio acabou sendo prejudicado. Alguns segmentos venderam bem, como o de produtos de vestuário, enfeites e bebidas, porém outros ficaram prejudicados. Com o Brasil não se classificando, o movimento já retomou em volume alto. Estamos muito otimistas”, analisou.

Entretanto, os dias mais esperados pelo setor virão a partir do dia 20, quando será paga a segunda parcela do 13º salário. De acordo com o presidente da CDL-Niterói, naturalmente há um aumento no movimento nos cinco dias que antecedem o Natal. Além disso, ainda há expectativa das liquidações feitas após o feriado. Estas são as principais apostas do comércio para recuperar as vendas perdidas durante a Copa.

“Normalmente o maior movimento do Natal é na sua última semana, principalmente após o dia 20, quando é paga a segunda parcela do 13º salário. Aí o crescimento é maior. Além da semana de Natal, dentro das metas do mês estão as liquidações de Natal. As empresas que não conseguirem escoar seus produtos geralmente, fazem muitas promoções. Temos uma boa expectativa até 31 de dezembro”, completou Luiz Vieira.

Dias perdidos

A impressão de Luiz Vieira é a mesma do comerciante Daniel Barreto, de 38 anos, que possui uma loja de artigos de festa em Icaraí, Zona Sul da cidade. Ele recorda que, nos dias em que os jogos do Brasil eram disputados às 16h, o movimento cessava muito cedo. Pior ainda quando as partidas aconteciam ao meio-dia, o que, em sua análise, fazia com que o dia fosse inteiramente perdido.

“Eu achei que dezembro começou bem fraco, peço menos para o meu segmento. A Copa do Mundo até traz algumas procuras para algumas coisas, só que esses dias off por causa dos jogos do Brasil atrapalharam muito a gente. A gente torce, mas atrapalha o comércio. A Copa do Mundo deu uma esfriada, atrapalhou um movimento que deveria ser bom para o Natal. Não estou esperançoso”, lamentou.

Otimismo

Também há quem esteja otimista com o movimento do final de ano. José Carlos Cunha dos Santos, 53, possui uma confecção de corte e costura. Embora também tenha relatado que o período de Copa não foi bom para seu negócio, ele explicou que conforme mais pessoas estão saindo de suas casas para os períodos festivos, os serviços oferecidos por seu estabelecimento têm sido mais requisitados.

José Carlos e sua esposa estão otimistas para o Natal – Foto: Vítor d’Avila

“A Copa do Mundo não foi o que a gente esperava. Para o Natal a perspectiva pe que aumente 40% em relação ao ano passado. As pessoas, neste ano, vão sair para o Natal e Réveillon, vão se reunir com a família. A gente presta um serviço de conserto de roupas. Comprou uma roupa nova, quer fazer um ajuste? É com a gente”, destacou.

Para José o cenário é tão positivo que o fez já garantir a renovação do contrato de locação de sua loja, que fica numa galera comercial de Icaraí. Ele acredita que, com a redução dos efeitos da pandemia da Covid-19 na economia, o ano de 2023 será bom para o setor.

“Já renovei com o aluguel da loja por mais dois anos. Acreditando no crescimento da economia, acreditando que as pessoas terão um poder aquisitivo maior, principalmente com a diminuição dos efeitos da pandemia. As pessoas estão voltando para a rua.”

A retomada do turismo

Elizabeth falou sobre a retomada do turismo – Foto: Vítor d’Avila

Com o aumento da circulação de pessoas devido ao enfraquecimento da pandemia, um setor que chegou a ficar parado está retornando a seus melhores dias: o turismo. Elizabeth Thiebaut, proprietária da agência Poltrona Vip, também em Niterói, afirmou que os hotéis de todo o Brasil estão com lotação próxima do total para o período festivo.

“Eu acho que viagem, tirando esse momento que passamos de pandemia, está no DNA de todo mundo. Viajar traz muita memória afetiva. A retomada do turismo está incrível. Para este final de ano, os hotéis estão praticamente todos cheios. Não sei precisar os números, mas nosso 2022 foi muito bom e 2021, mesmo com algumas restrições, já vinha numa crescente”, analisou.