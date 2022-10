Após empate, violência interrompe partida do Vasco com o Sport

Cruzmaltino não retorna a campo e partida terminou empatada

Num jogo tenso, marcado pela violência da torcida do Sport, o Vasco empatou com a equipe pernambucana (1 a 1), hoje à tarde, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), mas, neste momento, a partida pode ficar com o resultado passível de julgamento pela Justiça Desposrtiva. Isso porque, enquanto o jogador vascaíno Raniel e seus companheiros comemoravam o gol, alguns torcedores do Sport conseguiram quebrar o portão que dá acesso ao gramado, começando uma confusão generalizada, que paralisou a partida. Os jogadores do Vasco seguiram em direção ao túnel que dá acesso ao vestiário e decidiram não retornar ao jogo, porque o portão foi danificado e o conserto não poderia ser reparado a tempo.

Quarto colocado na tabela – atualmente com 56 pontos -, o time de São Januário luta para permanecer onde está, no G-4, e se classificar à elite do futebol, em 2023.

Carregando o peso da responsabilidade do acesso, no início do jogo, percebia-se que a equipe cruzmaltina e o Sport estavam visivelmente apreensivos, com um toque de bola amarrado, especialmente no meio-campo.

Leão pressiona

Após intensa pressão do Sport, pelo lado direito, aos 9 minutos, Sander chutou forte, na entrada da pequena área, mas o goleiro Thiago Rodrigues defendeu.

Em cruzamento pela direita, Coutinho, do Sport, caiu na pequena área, após confronto com zagueiros vascaínos pelo alto. Pediu pênalti, mas o juiz só deu escanteio. Após cobrança, Sabino cabeceou para fora.

Aos 27, o Sport perdeu uma ótima oportunidade de abrir o placar – também com Sabino -, que cabeceou no meio da área vascaína, por cima do gol de Thiago, após ter recebido a assistência de um cruzamento de Eduardo.

Acionado pela esquerda, Luciano Juba – aos 33 -, levantou a bola para a grande área. Vagner Love subiu e, de cabeça, mandou a bola por cima do gol de Rodrigues.

Reação vascaína

Aos 35, Lucas Figueiredo recebeu pelo lado direito; mandou para o meio, mas Ronaldo apareceu para espantar a bola a escanteio.

Logo em seguida, num outro lance de escanteio, cobrado por Nenê – que levantou a bola à direita para a grande área -, Edimar cabeceou, mas por cima do gol de Saulo.

Num lance pelo lado esquerdo, aos 42, o uruguaio Facundo Labandeira achou Sander, do Sport, na grande área – que finaliza por cima do gol de Thiago Rodrigues.

Miranda levanta a bola para a área, Marlon Gomes sobe e, de cabeça, toca a bola para as mãos do goleiro Saulo, do Leão, aos 44.

O primeiro tempo terminou equilibrado, mas com a sensação de que o time pernambucano foi o que mais atacou.

Na segunda etapa, o técnico Jorginho trocou Nenê por Alex Teixeira e Miranda por Raniel.

Logo no início, podia-se notar que a tarefa do Vasco seria difícil, já que o Sport pressionava muito.

Bola na trave

Após choque intenso com Ronaldo, um momento preocupante do jogo: aos 7 minutos, o jogador vascaíno Marlon Gomes ficou grogue, estatelado no chão, e, após alguns minutos de tensão e atendimento médico, foi substituído por Gabriel Pec.

Aos 11, depois de cobrança de escanteio de Alex Teixeira, pela esquerda, Anderson Conceição subiu alto, cabeceando em direção ao travessão. A bola foi para a linha de fundo. Tiro de meta.

Raniel errou um passe vital para o time do Vasco, aos 19, e a bola sobrou na área do cruzmaltino. No bate e rebate da área, o goleiro Thiago Rodrigues deu rebote a Labandeira que, de cabeça, tirou o zero do placar. Um a zero Sport.

Até a metade do segundo tempo, o Vasco vinha levando o jogo em banho-maria e o gol caiu como uma ducha de água fria para a equipe.

Mesmo com a vantagem no placar, o Sport seguiu pressionando.

Num raro lance de reação – e perigo – do Vasco, já depois dos 40, Alex Teixeira deu um toque na bola e, após contato com o goleiro Saulo, desconfiou-se de pênalti, confirmado pelo VAR, aos 44.

Penalizado pelo erro de passe do primeiro tempo, Raniel marcou, no cantinho direito de Saulo, e se redimiu: gol de empate do Vasco. Um a um.

Em apuração