Após duas semanas internado, Rodrigo Caio se reapresenta no Flamengo

A atividade do Flamengo nesta segunda-feira (17) no Ninho do Urubu teve uma importante novidade. O zagueiro Rodrigo Caio se reapresentou para dar sequência à recuperação de uma cirurgia no joelho. O atleta teve complicações após contrair uma bactéria, ficando internado por duas semanas em uma unidade de saúde na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O defensor recebeu alta hospitalar no sábado (15) e, nesta segunda, já se reintegrou ao elenco que se prepara para a temporada 2022 com o novo treinador, o português Paulo Sousa. Rodrigo Caio já iniciou o trabalho de fisioterapia para estar disponível o quanto antes. Ainda assim, a tendência é que ele perca as primeiras partidas do Campeonato Carioca.

O médico Márcio Tannure, chefe do departamento médico rubro-negro, falou sobre a recuperação de Rodrigo Caio. O profissional destacou e evolução clínica do atleta. O defensor, após a fisioterapia, passará ainda por fortalecimento muscular e transição para, só depois, voltar a treinar com o restante do elenco.

“Rodrigo Caio evoluiu muito bem clinicamente, teve alta e inicia a reabilitação. Não nos preocupamos com prazo, mas que ele cumpra etapas. Primeiro com fisioterapia com retorno gradual para fortalecimento muscular e depois a transição no campo para, após todo esse processo, treinar com todo o elenco”, disse Tannure.