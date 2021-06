Após dois meses internado, Orlando Drummond recebe alta

Está tudo bem com o Sr. Peru. Intérprete do famoso personagem da Escolinha do Professor Raimundo, o ator Orlando Drummond, de 101 anos, recebeu alta neste sábado (12) depois de ficar dois meses internado no hospital Quinta D’Or, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. A informação foi confirmada pelo neto do artista, Felipe Drummond, ao portal “G1”.

O ator, que também é conhecido por dublar personagens como Alf, Scooby-Doo e Popeye, estava internado desde o dia 12 de abril por causa de uma infecção urinária. Ele chegou a ter que se submeter ao Centro de Terapia Intensiva (CTI), mas depois de um mês pôde ir ao quarto.