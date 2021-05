Após dois meses de ‘novela’, time de SG anuncia contratação do goleiro Bruno

Após novela, que envolveu anúncio antes da hora, declarações desmentindo e desistência da negociação, o Clube Atlético Carioca, de São Gonçalo, anunciou a contratação do goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza, de 36 anos, ex-Flamengo e condenado pelo assassinato da ex-amante Elisa Samúdio. O reforço tem como objetivo a disputa da Série C do Campeonato Carioca.

Em suas redes sociais, o clube divulgou duas publicações sobre o assunto. Na primeira, um vídeo, o goleiro aparece com a camisa do time e diz: “Aqui é o Bruno. Estou fechado com o Atlético Carioca para a Série C”. Na publicação seguinte, surge a foto do que seria o contrato de Bruno com o clube, já com a assinatura do atleta.

Clube divulgou o que seria o contrato de Bruno – Foto: Reprodução

Em 14 de março, o time anunciou a contratação de Bruno. No entanto, dias depois, o atleta desmentiu, afirmando que haveria apenas uma negociação em andamento. Nesses dois meses de “novela”, o atleta chegou a anunciar o fim da carreira profissional. Na época do primeiro “anúncio”, a reportagem de A TRIBUNA procurou a assessoria do Atlético Carioca a fim de agendar uma entrevista, entretanto, o clube afirmou que o contrato do goleiro previa que não fossem dadas declarações à imprensa.

Biografia

O goleiro Bruno foi tricampeão carioca (2007/08/09) e campeão brasileiro (2009) pelo Flamengo mas em 2010 foi condenado pela morte da modelo Eliza Samudio, com quem teve um filho. Ele responde por homicídio, sequestro e cárcere privado, ocultação de cadáver, formação de quadrilha e corrupção de menores. A condenação foi de mais de 20 anos de prisão mas ele tem autorização para jogar, pois cumpre a pena em regime semiaberto.