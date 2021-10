Após dois jogos sem vitória, chances de acesso do Botafogo cai para 67%

De acordo com cálculos do matemático Tristão Garcia, após dois jogos sem vencer na Série B, o Botafogo viu suas chances de acesso para a elite do futebol brasileiro diminuírem bastante. Segundo informações do portal “Infobola”, com a derrota para o Avaí no último sábado (2), o alvinegro caiu de 82% para 67%.

Ainda de acordo com os cálculos do matemático, o Coritiba, líder da competição, tem 97% de possibilidades matemáticas de acesso. Em seguida, em segundo lugar, aparece o Avaí com 81% de chance. O Botafogo aparece em terceiro lugar com 67 % e, fechando o G-4, aparece o Goiás com 63% de possibilidades de subir para a Série A.

Com a derrota no último sábado, o Botafogo perdeu o segundo lugar para o próprio Avaí e viu sua vantagem no G-4 diminuir para apenas um ponto. Em quinto lugar, aparece o CRB com 57% de chances de conseguir o acesso para a elite do futebol brasileiro.

Na próxima sexta-feira (8), às 19h, o Botafogo tentará a recuperação diante do CRB no Nilton Santos, em partida válida pela 29ª rodada da Série B do Brasileiro.