Após disputa judicial, ‘prédio fantasma’ tem obras retomadas no Ingá

Construtora que iniciou empreendimento faliu e outra empresa assumiu empreendimento

Quem passava pela Rua Presidente Pedreira, no Ingá, nos últimos anos, se deparava com um “prédio fantasma”, no número 89 da via. Onde estava a construção inacabada, deveria existir o condomínio Palazzo Ingá que, para muitos que adquiriram suas unidades, representava a realização de um sonho. No entanto, o que era para ser motivo de alegria acabou se tornando um pesadelo, que perdurou por vários anos.

O conforto de morar em um dos pontos mais cobiçados de Niterói deu lugar a uma briga judicial que envolveu uma construtora que faliu, moradores se unindo em uma associação, anos de espera, prejuízos e um “ressurgimento das cinzas” de um esqueleto de edifício que, para quem o observava, parecia estar fadado a nunca ter ninguém ali residindo, mas que agora atende pelo nome “Alto Ingá Residências”.

Para que a construção fosse retomada, várias etapas precisaram ser superadas, com direito a um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado entre a antiga responsável pela obra, a construtora AC Group, e a associação de proprietários de unidades do empreendimento. No final de todo o processo, outra empresa assumiu o empreendimento.

“A gente tentou por muito tempo dar prosseguimento à obra, encontrar outra construtora para que pagássemos uma para terminar a obra para a gente. Isso não foi possível. Na época a gente deveria bancar a própria obra diretamente, mas foi inviável. Se todos não têm a mesma intenção fica difícil”, explica o ex-presidente da associação proprietários, que preferiu não ter a identidade revelada.

Ele explica que, após o TAC, os proprietários precisaram abrir mão de grande parte dos valores investidos no empreendimento. Isso porque nenhuma empreiteira queria assumir a construção com os antigos contratos da AC. O imbróglio foi solucionado quando a associação conseguiu transferir as propriedades para outra construtora, ainda assim em um valor aquém aos investimentos.

“Nós conseguimos a transferência das unidades do jeito que estavam, mas todo mundo foi prejudicado. Fomos obrigados, segundo o TAC, a abrir mão. Depois de tentar contratar outras empresas foi difícil e, depois de muito tempo, acabou que, por vontade da maioria, achou-se uma construtora e vendemos cada unidade individualmente, para essa construtora. Comparando com os recursos que a gente tinha pagado, a gente teve um deságio grande”, prosseguiu.

De acordo com o ex-presidente, o caso Palazzo Ingá denota nítida fraude aos credores. O ex-representante afirma não lembrar exatamente dos valores do prejuízo financeiro, mas aponta que além das perdas materiais, houve danos também à vida daqueles que adquiriram unidades, inclusive na dele próprio. Ele recorda que a sequência de acontecimentos acabou culminando na separação de sua esposa.

“Vendi um apartamento para adquirir esse porque minha esposa estava grávida. Precisei morar em outros lugares, acabei me separando. Essa irresponsabilidade gerou impacto na vida de todas as pessoas. Eu adquiri um apartamento e tinha um contrato assinado com a construtora. Como ela paralisou, não queria devolver o dinheiro”, relembrou.

Mistura de recursos

Segundo o ex-presidente, uma das causas para a falência da construtora foi a mistura de recursos de diferentes empreendimentos que eles tinham em andamento.

“O problema foi que eles misturaram recursos de uma construção em outras, quando deveriam ficar isolados. Recursos pagos pelos proprietários para aquele imóvel eram usados em outras obras, aí misturaram os pés pelas mãos e acabaram quebrando”, contou.

Agora, o empreendimento, que teve a construção retomada, se chama Alto Ingá Residências. A empresa Cycohrp assumiu as obras e já iniciou a comercialização. Agora a previsão de entrega dos apartamentos é para agosto de 2022. Os valores variam de R$ 774 mil (2 quartos), R$ 953 mil (3 quartos) até R$ 1,750 milhão (cobertura).

‘Localização desconhecida’

A reportagem tentou entrar em contato com a AC Group, por meio de dois números de telefone, disponibilizados em seu cartão de CNPJ. Em um deles, a ligação chamou mas ninguém atendeu. No outro, a chamada não completou. No cadastro na Receita Federal, a empresa consta como “inapta por localização desconhecida”.

Vítor d’Avila