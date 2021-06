Após denúncia de tentativa de invasão do TCP, PM prende traficante do Rio no Morro do Estado

Policiais do 12º BPM (Niterói) que estavam em patrulhamento no Morro do Estado neste sábado (19), prenderam, em flagrante, um menor que portava uma pistola, um rádio transmissor e munições.

De acordo com informações da Polícia Militar, o patrulhamento no local foi reforçado após o 12º BPM receber denúncias de que o Morro do Estado poderia sofrer uma tentativa de invasão hoje por parte de traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP).

Durante o patrulhamento, policiais militares suspeitaram de um menor que se encontrava em atitude considerada suspeita. Em revista durante a abordagem, foi encontrado com o jovem uma pistola Taurus 380 com numeração raspada, um rádio transmissor e 12 munições intactas.

No momento de sua prisão, o menor informou aos policiais ser procedente da Comunidade da Vila João, no Rio de Janeiro, e confirmou ser integrante do TCP. O suspeito, que não possuía anotações criminais contra ele, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. A Polícia Militar informa que não houve confronto durante a abordagem.

O caso foi registrado na 76ª DP (Centro).