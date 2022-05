Após decisão da CBF, Vasco voltará a jogar no próximo domingo

O Vasco da Gama voltará a jogar no próximo domingo (14) às 16h em São Januário pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Após alteração da CBF que havia transferido o jogo para a segunda-feira (15) às 19h.

A partida volta a ser realizada no domingo, depois que o vice-presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) , o vereador Felilpe Michel (PP) e o presidente Rubens Lopes cooperaram para evitar que a partida fosse realizada na segunda-feira a noite.

A volta do jogo para o domingo contraria o pedido da Polícia Militar para que não haja dois jogos na cidade do Rio de Janeiro na mesma data, já que o Botafogo jogará no Estádio Nilton Santos no mesmo horário. A PM informou estar preocupada com os dois jogos ao mesmo tempo.

Os dirigentes do Vasco pediram ao secretário da PM, coronel Henrique, para rever a decisão e aprovar a realização das duas partidas. A diretoria do Vasco também agradeceu ao governador Cláudio Castro, por também ter participado das negociações.