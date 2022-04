Após contrair Covid-19, Maju Coutinho é afastada da Globo

Maju Coutinho testou positivo para Covid-19 pela terceira vez.

A jornalista da Rede Globo apresentou os desfiles de Carnaval do Rio de Janeiro entre os dias 22 e 24, e deveria voltar ao trabalho na última terça-feira, dia 26. Porém, ao se queixar de alguns sintomas, a apresentadora decidiu fazer o teste e descobriu estar infectada.

Alex Escobar, que apresentou os desfiles com Maju, também está afastado, mas está de folga. Ainda assim, a emissora reforçou que ele será submetido a um teste da Covid-19 antes de retornar para o trabalho.

Com Covid, apresentadora já se afastou do Jornal Hoje, em agosto de 2021, e do Fantástico, em janeiro de 2022.