Após confusão, INEA veta ‘área vip’ na Prainha de Itacoatiara

Pegar praia em Itacoatiara virou caso de polícia. Se em agosto do ano passado banhistas vindos de São Gonçalo acusaram moradores de injúria racial, desta vez um frequentador afirma ter sido agredido pelo proprietário de uma área que é parte da areia da localidade conhecida como “Prainha”. À reportagem de A TRIBUNA, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) frisou que praias são bens de uso comum.

De acordo com o relato feito pela vítima, um homem que não teve a identidade revelada à polícia, na manhã da última quarta-feira (13), estava buscando um lugar de sombra para se instalar na faixa de areia. No momento em que encontrou um espaço que julgou adequado, próximo à uma casa, outro homem, supostamente dono do imóvel, o teria interpelado.

O suposto proprietário teria ordenado que o banhista deixasse a faixa de areia, alegando que o espaço faz parte de sua propriedade. O frequentador alegou á polícia ter recusado, afirmando que a praia é um local público. Além disso, a vítima afirma que, na sequência da discussão, foi agredida a pauladas. O homem alega ter tido ferimentos leves. Ele registrou boletim de ocorrência na 81ª DP (Itaipu).

Procurada, a delegacia limitou-se a dizer que as investigações estão em andamento e que depoimentos sobre o caso estão sendo colhidos. Já o INEA afirmou que as praias são bens de uso comum e que não podem ser privatizadas. Em tempo, o órgão afirmou que uma fiscalização será realizada no local. Contudo, não foi informada a data em que isso ocorrerá.

“O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) informa que a área da Prainha, no final da Praia de Itacoatiara, está situada na zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra da Tiririca. O Inea irá acionar a administração municipal para uma fiscalização conjunta na área e a adoção das medidas cabíveis. Cabe ressaltar que as praias são bens de uso comum e, por isso não podem ser privatizadas, cercadas, impedir o acesso, etc.”, disse o INEA.

Soami orienta que polícia seja procurada em casos assim

A associação de moradores de Itacoatiara (Soami) orientou que, em casos do tipo, seja seguida a mesma medida tomada pela vítima de comunicar o caso `as autoridades policiais. O presidente da associação, Luiz Otávio Ferreira, afirmou que, embora tenha ficado sabendo do ocorrido, ações relacionadas ao fato só podem ser tomadas pelas autoridades.

“Não sei quem é, mas de vez em quando acontece isso. Provavelmente estava querendo colocar uma barraca e o morador não deixou. Isso é caso de polícia, a gente não costuma entrar nesse mérito. Se chega para nós, mandamos procurar a delegacia”, afirmou.

Denúncia de injúria racial

Em agosto do ano passado, um grupo de cinco amigos do bairro Tribobó, São Gonçalo, que tinha acabado de chegar a Itacoatiara para passar o dia na praia, teve seu momento de lazer interrompido devido a um desentendimento com um casal de moradores da região. De acordo com uma das vítimas, o casal exigiu que um dos amigos desligasse o aparelho celular que estava conectado a um sistema de som.

A Polícia Civil confirmou, um mês depois, indiciamento do casal envolvido. A confirmação do indiciamento foi feita pelo delegado Fábio Barucke, então titular da 81ª DP (Itaipu). “Relatei com indiciamento por injúria racial e lesão corporal. [O procedimento já foi] enviado para o Ministério Público”, esclareceu Barucke, na ocasião.

Privatização das praias

O Projeto de Lei (PL) 4.444/21, do deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL), tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados e, entre outras medidas, autoriza a União a transformar orlas e praias marítimas, estuarinas, lacustres e fluviais federais em Zonas Especiais de Uso Turístico (ZETUR).

Com isso, o projeto acabaria com o uso público de até 10% da faixa de areia natural de cada município, limitando a circulação de pessoas pela praia. Essas áreas seriam ocupadas por hotéis, parques privados, clubes, marinas, empreendimentos imobiliários e outras atividades autorizadas pelo Ministério do Turismo.