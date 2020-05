Após confronto com cinco mortos PM reforça o patrulhamento em bairro de São Gonçalo

O policiamento foi intensificado nessa segunda-feira (04) nos principais acessos do Complexo da Alma, no bairro Amendoeira, em São Gonçalo, onde na tarde de domingo (03) cinco criminosos da facção Comando Vermelho (CV) morreram em confronto com policiais militares do 7º BPM. A troca de tiros ocorreu na Rua Emídio Dantas Barreto, na saída da localidade conhecida como 590.

Cinco bandidos estavam num veículo, modelo Corolla, e tinham por objetivo invadir e retomar pontos de venda de drogas de criminosos rivais, no Morro da Alma. Trajavam roupas camufladas e estavam armados com fuzis, pistolas e uma escopeta, calibre 12. Em postagens nas redes sociais criminosos da facção rival TCP festejaram a morte dos cinco homens, não identificados até a manhã dessa segunda-feira.

Fontes policiais informaram que os os criminosos que morreram em confronto teriam vindo da comunidade do Anaia e do bairro Pacheco, onde pontos de venda de drogas são controlados pelo CV. Eles teriam tentado invadir o Morro da Alma, mas não obtiveram êxito. Policiais não tem dívidas de que os criminosos tentarão mais uma vez entrar na localidade e haverá confronto.

Com os bandidos que morreram a PM apreendeu três fuzis, três pistolas. munições, e aparelhos celulares.