Vídeo: Após chuvas, banho de esgoto em Niterói

No cruzamento entre as ruas Almirante Tefé e José Clemente, no Centro de Niterói, a chuva deixou pessoas ilhadas nas calçadas. Bueiros não deram vazão da forte chuva e os ratos que deles faziam sua habitação fugiram desesperados. “Muito rato saindo dos bueiros, passa aí nessa água não, senhora”, dizia um ambulante que trabalha na esquina a uma transeunte.

Quem precisava chegar ao outro lado da calçada e ficou esperando para atravessar, precisou tomar muito cuidado para não tomar um banho. Os carros que passavam, jogavam água em quem aguardava. Leitores enviaram pelo whatsapp fotos e vídeos dessa situação.

De acordo com o Climatempo, nesta sexta (17) e sábado (18) vai ter sol com muitas nuvens durante o dia e chuva a qualquer hora. No domingo (19), o dia contará com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. Já à noite, o tempo vai seguir firme.

A Defesa Civil alerta que neste período pode cair temporal em alguns pontos do município da cidade, com alagamentos, transbordamento de rios, deslizamentos isolados e quedas de árvores.