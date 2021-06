Após cair em jogo e quase entrar em convulsão, atleta do Bangu tem alta

O susto foi grande, mas o meio-campo do Bangu, o jogador Caio César, passa bem e já recebeu alta médica. Ele caiu no campo após um choque de cabeça com um atleta do São Bento durante partida válida pela 2ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou em 1 a 1 e foi realizado em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Após o choque, Caio se sentiu mal e caiu em campo. Ele chegou a ter um princípio de convulsão, mas o atendimento médico foi rápido e ele saiu consciente do estádio em direção ao Hospital da Unimed localizado no município. Ainda na noite de ontem, o jogador recebeu alta e está sendo acompanhado de perto pelo médico do clube, o Dr. Rômulo Capello.

“O Bangu Atlético Clube informa que o jogador Caio Cézar já está recuperado e recebeu alta do hospital, após se sentir mal em choque no jogo contra o São Bento, na tarde deste sábado (12). Aproveitamos para lembrar que o atleta, desde o incidente ocorrido no estádio, foi acompanhado integralmente pelo médico do clube, Dr. Rômulo Capello. Após todos os exames e procedimentos realizados, o jogador foi liberado. O Bangu aproveita para agradecer as manifestações de força e carinho que recebeu em suas redes sociais após o ocorrido e, expressa o seu agradecimento especial, à equipe médica do Hospital da Unimed de Sorocaba pelo profissionalismo e atendimento”, informou, em nota, a assessoria de imprensa do Bangu.

Pouco depois do comunicado, o clube divulgou um vídeo no qual Caio fala sobre seu estado de saúde após o incidente.

Vídeo: Caio Almeida/Bangu A.C.

Foto: Caio Almeida/Bangu A. C