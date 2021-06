Após atraso, lote com 1,5 milhão de doses da Janssen chega ao Brasil

O Brasil recebeu um carregamento com 1,5 milhão de doses da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Janssen. As doses chegaram no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (22).

Esse lote faz parte de um carregamento com 3 milhões de doses do imunizante e estava previsto para ser entregue na semana passada, mas a empresa acabou atrasando a entrega da carga. A vacina da Janssen, ao contrário das outras já em uso no país, é aplicada em dose única.

Em audiência virtual no Senado, nesta segunda-feira (21), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comentou que a vacina da Janssen permite uma imunização mais rápida por ser necessária apenas uma única dose, enquanto os demais imunizantes em uso no país necessitam de duas doses.

No dia 14 de junho, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a prorrogação da validade da vacina Janssen, que passou a ser de quatro meses e meio. As doses do primeiro lote vencem no dia 8 de agosto. A autorização dada pela Anvisa acompanha a decisão da autoridade sanitária dos Estados Unidos, que ampliou o tempo de uso das doses de 12 para 18 semanas.

O contrato do Ministério da Saúde com a Janssen prevê a entrega de 38 milhões de vacinas ao Brasil até o final de 2021. A vacina já foi autorizada em 44 países e faz parte da lista de 7 imunizantes aprovados para uso pela OMS.

A Anvisa aprovou o uso emergencial da vacina da Janssen no dia 31 de março, após a análise dos estudos apresentados e conclusão de que a vacina protege contra a forma grave da doença e é eficaz para prevenção da Covid-19 em pacientes adultos.