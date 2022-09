Após arrombamentos, PM reforça policiamento em Niterói

Depois de inúmeros casos de arrombamentos e furtos em lojas do Centro e Icaraí, Zona Sul de Niterói, a Polícia Militar iniciou, na madrugada de hoje (22), patrulhamento reforçado nessas regiões. A ideia é coibir e prevenir furtos e roubos de pessoas e estabelecimentos comerciais.

A reportagem conversou sobre o anúncio com comerciantes que foram vítimas das ações criminosas, ao longo das últimas semanas. Para Marcelo Andrade, sócio da Casa Andrade, na Rua Barão do Amazonas, no Centro, a novidade é positiva. O estabelecimento foi furtado na madrugada de terça-feira (20) e somou prejuízo de aproximadamente R$ 15 mil.

“É muito positivo. Temos que ter policiais andando, coisa que não tinha nem durante o dia. Agora puseram policiais rodando. O problema é à noite. A gente notou que, na madrugada do arrombamento, a porta ficou aberta de 3h até 2h e não passou nenhuma viatura. Qualquer coisa que façam para reverter essa situação e minimizar os danos é muito importante”, disse.

Casa Andrade teve prejuízo de R$ 15 mil – Foto: Arquivo/Vítor d’Avila

Já a loja Vila Marítima, que fica na Rua Ator Paulo Gustavo, em Icaraí, foi arrombada e furtada na madrugada de 5 de setembro. Na ocasião, a proprietária, Fernanda Frasão, desabafou sobre a falta de segurança. Nem mesmo o anúncio do reforço foi motivo de comemoração, já que, de acordo com ela, outra loja na região foi alvo de criminosos dias depois.

“A Cacau Show foi arrombada depois. Ainda não tenho visto policiamento reforçado. O que tenho percebido são menos pessoas em situação em situação de rua, mas dia desses dormiu um em frente à minha loja. Muitos fazem vandalismo. Tem que ter um policiamento bem maior, principalmente na área do comércio e na rua toda”, pontuou.

Vila Marítima foi alvo no começo de setembro – Foto: Arquivo/Vítor d’Avila

A reportagem procurou a Polícia Militar e perguntou quantos agentes e viaturas a mais foram destacados para atuar durante a madrugada e qual o efetivo total mobilizado para patrulhas essas regiões. No entanto, a corporação disse que não divulga número de efetivo por questões estratégicas.

Cobrança antiga

A cobrança por mais policiamento acontecia antes mesmo de serem registrados os casos mais recentes. Em 14 de setembro, a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL-Niterói) reuniu as autoridades policiais da cidade para discutir sobre os arrombamentos e furtos nos estabelecimentos comerciais. A demanda surgiu a pedido dos próprios lojistas após a constatação de recorrentes casos, principalmente nos bairros do Centro, Icaraí e Santa Rosa.

“A CDL de Niterói está atenta sobre a situação dos arrombamentos nos estabelecimentos comerciais no bairro de Icaraí, Centro da cidade e demais regiões. A demanda também vem sendo debatida no Conselho de Segurança e nós estamos cobrando ações dos nossos gestores de segurança pública para tentar coibir esse tipo de crime”, afirmou Luiz Vieira, presidente da CDL-Niterói.