Após arrombamento de lojas em Icaraí, CDL cobra forças de segurança

O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL-Niterói) cobrou das forças de segurança ações efetivas contra arrombamentos de lojas, como os que aconteceram na segunda-feira (5), em Icaraí, Zona Sul de Niterói. A investigação do caso está sendo realizada pela 77ª DP (Icaraí).

De acordo com Vieira, uma reunião foi agendada com o comandante do 12º BPM (Niterói), coronel Marcelo Carmo, e delegados da região para discutir ações que possam ser tomadas em relação ao caso. Além disso, o presidente da CDL afirmou que entidade está atenta aos arrombamentos também em outras regiões e vem discutindo o tema no Conselho Comunitário de Segurança Pública.

“A CDL de Niterói está atenta sobre a situação dos arrombamentos nos estabelecimentos comerciais no bairro de Icaraí, Centro da cidade e demais regiões. A demanda também vem sendo debatida no Conselho de Segurança e nós estamos cobrando ações dos nossos gestores de segurança pública para tentar coibir esse tipo de crime. A diretoria da entidade agendou uma reunião com o comandante do 12º BPM e delegados das respectivas áreas para discutir quais os procedimentos que podem ser executados em relação ao problema”, disse Vieira.

A 77ª DP, que está investigando o caso, confirmou que foram duas lojas arrombadas, Vila Marítima e Cássia. Segundo a distrital, as imagens que flagraram o crime, também publicadas no site de A TRIBUNA estão sendo analisadas e a equipe está aguardando os laudos da perícia para identificar o suspeito. Além disso, outras imagens da rua estão sendo procuradas.

Série de arrombamentos

Duas lojas localizadas na Rua Ator Paulo Gustavo, entre Oswaldo Cruz e Belisário Augusto, tiveram as portas de vidro quebradas na madrugada de segunda-feira (5), por volta de 4h. Diversos itens como uma bolsa, computador, celular e dinheiro foram levados. De acordo com relatos de testemunhas, o criminoso seria conhecido da região e cometeria crimes constantemente na localidade.