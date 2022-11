Após anunciar intenção de deixar Ceará, Enel reafirma continuidade no RJ

Após anunciar a intenção de deixar a operação no Estado do Ceará, a concessionária de energia elétrica Enel reafirmou que continuará atuando no Rio de Janeiro, onde fornece o serviço em cidades como Niterói, São Gonçalo, Maricá entre outros. O grupo disse considerar o Brasil país estratégico para sua operação.

A Enel afirmou que o anúncio faz parte de uma estratégia global divulgada na última terça-feira (22), para o período 2023-2025. Neste plano, o Grupo reafirma seu interesse em investir no Brasil como um dos “seis países centrais” de sua estratégia.

Segundo a concessionária, os investimentos no Brasil seguem focados em geração renovável e em redes de distribuição em regiões urbanas, para aumentar sua presença em megacidades, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, bem como na região metropolitana, onde o grupo já atua.

Operação no Ceará

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) confirmou que a Enel Brasil pretende se desfazer das suas ações na distribuidora do Ceará, de acordo com comunicado relevante emitido pela concessionária.

De acordo com o comunicado da Enel, ainda não foram iniciadas quaisquer medidas e procedimentos para concretizar a operação, já que a efetivação depende de aprovações necessárias e da regulamentação aplicável.

A agência disse que acompanhará a continuidade da prestação do serviço e, tão logo a empresa apresente as condições para a transferência de controle, será observado o rito previsto na regulamentação de regência.