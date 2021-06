Após afastamento de Caboclo, jogadores do Brasil decidem disputar Copa América

Mesmo insatisfeitos, jogadores da Seleção Brasileira decidiram jogar a Copa América, que será realizada no Brasil, e começa no próximo domingo (13). A razão da revolta dos atletas e comissão técnica era a forma com que foi realizada a organização do torneio, em meio à pandemia de covid-19. Inicialmente, a competição seria dividida entre Argentina e Colômbia, que desistiram de sediar.

A comunicação oficial deve acontecer somente na noite de terça-feira (8), após o duelo contra o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O elenco que irá disputar a competição continental deve ser o mesmo, cabendo ao treinador Tite a convocação de mais três atletas, que deverão ser anunciados até quarta-feira (9).

O selecionado brasileiro discutia boicotar a competição. O tema chegou a ser tratado internamente e uma articulação com outras seleções teria sido tentada. A razão da insatisfação se dá também pela ausência de uma consulta aos atletas, por parte do agora presidente afastado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Rogério Caboclo.

Segundo informações, um dia antes da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciar o Brasil como sede do torneio, Caboclo esteve na concentração do Brasil e não teria tocado no assunto. Entretanto, o afastamento de Caboclo, no domingo (6), pelo Conselho de Ética da CBF, após denúncias de assédio sexual, automaticamente retirou o mandatário da organização do evento.

Ainda assim, os jogadores do Brasil devem divulgar um manifesto listando as insatisfações em relação à CBF. Outra razão apontada como preponderante para os atletas decidirem disputar a Copa América é a oportunidade de estarem reunidos por um tempo maior, visando a preparação para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.