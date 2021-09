Após acidente, parque no Campo de São Bento passa por perícia

Defesa e Polícia Civil vistoriaram equipamento nesta segunda-feira

Após o grave acidente no brinquedo conhecido como “carrossel dos elefantes” do parque de diversões que funciona no Campo de São Bento, Icaraí, Zona Sul de Niterói, ter ferido uma mulher de 62 anos, agentes da Defesa Civil e peritos da Polícia realizaram, na manhã desta segunda-feira (20), uma perícia minuciosa do equipamento. Uma equipe da empresa responsável pela manutenção do brinquedo esteve no local e acompanhou o trabalho dos peritos.

Os agentes da Defesa Civil informaram que todos os brinquedos do parque serão periciados, e não apenas o que causou o acidente. Segundo os peritos, caso haja qualquer irregularidade nos demais brinquedos, isso significará na completa interdição dos mesmos. O órgão informa que, ao fim da vistoria, será emitido um relatório com laudo completo sobre a situação de todos os brinquedos, mas destaca que interditará de imediato qualquer equipamento que apresentar irregularidades.

A Defesa Civil vistoriou todos os brinquedos do parque

Mais cedo, a Prefeitura de Niterói emitiu nota lamentando o fato e informando que está prestando total apoio à vítima.

“A Prefeitura de Niterói lamenta o acidente ocorrido na tarde de ontem, no Campo de São Bento e informa que está acompanhando o atendimento da pessoa acidentada. O parquinho do Campo de São Bento é privado e a manutenção dos brinquedos ocorre mensalmente. A Prefeitura de Niterói já solicitou medidas imediatas da empresa responsável no sentido de identificar as causas do acidente. A prefeitura também isolou o local e acionou a Defesa Civil, que realizou vistoria no aparelho nesta segunda-feira. Até que as causas sejam apuradas e a segurança garantida, o equipamento permanecerá interditado. Em mais de 50 anos, nunca havia sido registrado qualquer acidente com gravidade no local”, esclarece a nota.