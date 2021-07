Após a reabertura, Hospital Darcy Vargas já se prepara para receber pessoas com Covid

Após a reabertura, vem o trabalho. O Hospital Regional Darcy Vargas, localizado em Rio Bonito, já se prepara para receber os pacientes internados em unidades dos municípios vizinhos. A expectativa é que os leitos destinados ao tratamento exclusivos da Covid, reabertos na última quinta-feira (1º), possam ser ocupados neste final de semana.

O fisioterapeuta Rogério Bessa, integrante da equipe de profissionais destinados ao atendimento a quem tem Covid, contou sobre os novos equipamentos que chegaram à unidade, como os equipamentos de ventilação artificial de última geração.

“Estamos com novos filtros, os EPAs, que se encontram nas saídas ventilatórias e nos ventiladores mecânicos. Esses equipamentos são responsáveis pela respiração artificial do paciente quando ele se encontra na fase mais crítica da internação. Esse ambiente é totalmente controlado em relação à entrada. Por isso, não é todo mundo que entra, apenas os profissionais que precisam acompanhar o paciente. Isso diminui o risco de ter uma contaminação cruzada. Isso é importante como um sistema de segurança para todos nós. Não apenas para o paciente, mas também para os profissionais e para todas as pessoas que precisam transitar pelo hospital.”, explicou Bessa.

Além disso, explicou como será o procedimento para voltar a receber os pacientes na unidade.

“Os pacientes serão absorvidos tanto dos hospitais das cidades vizinhas quanto das Unidades de Pronto Atendimento e serão direcionados através de um setor chamado “NIR”. Daí eles são encaminhados para nós, que assumimos esse paciente dando todo o suporte para ele naquele momento da internação. A nossa estrutura atual está prontamente equipada para atender a todos os pacientes que se encontram pela região, seja Tanguá, Silva Jardim ou nas UPAs daqui de Rio Bonito”, salientou o enfermeiro.

Animado, Bessa não esconde a expectativa para o início dos trabalhos depois de um mês de interrupção por causa da reforma necessária após o começo da intervenção na unidade.

“Estamos com uma expectativa muito grande para atender de forma positiva à população após esse tempo. Foi necessário passarmos por esse período de reformas para que a gente tivesse condições de dar o melhor atendimento à população. Agora nós estamos preparados para realizar um atendimento de primeira qualidade comparado a outros hospitais particulares”, contou de forma animada.

Secretaria Municipal de Saúde divulga resultados de concurso

Na mesma semana em que os leitos Covid do Hospital Darcy Vargas foram reabertos, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Bonito divulgou, na sexta-feira (02), a lista com o resultado final dos aprovados no Processo Seletivo Simplificado referente ao edital 004/2021.

A seleção foi para operacionalização da Rede de Atenção Primária de Saúde para atender as unidades da Secretaria de Saúde, e suprir carências de seu quadro de pessoal e cumprir as metas estabelecidas pelas políticas de saúde estabelecidas pelos Governos Federal e Estadual.

O resultado completo pode ser acessado no site da prefeitura: riobonito.rj.gob.br