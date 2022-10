Após 13 anos, começa julgamento do acidente aéreo com Air France

Depois de 13 intermináveis anos, começou ontem (10) o julgamento contra a fabricante Airbus e a companhia aérea Air France por homicídio, na França, com a leitura dos nomes das 228 pessoas que morreram em 2009 na tragédia aérea entre Rio e Paris.

Os destroços do acidente começaram a ser encontrados aos poucos (Fotos: Divulgação)

Mais de cinquenta parentes das vítimas estavam na sala lotada do tribunal correcional de Paris, onde os três magistrados leram os nomes dos mortos em meio a um silêncio doloroso. O avião, que havia entrado em serviço quatro anos antes, transportava passageiros de 33 nacionalidades: 61 franceses, 58 brasileiros e 28 alemães, assim como italianos (9), espanhóis (2) e um argentino, sete niteroienses, entre outros.

“Meu maior bem eu perdi naquele acidente aéreo em 2009. Não acredito na Justiça e sendo ela francesa, menos ainda, já que existe um corporativismo por parte dela”, diz o aposentado Nelson Faria Marinho, de 79 anos, morador do Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio e que só não viajou a Paris por falta de recursos para acompanhar a primeira das três fases do julgamento.

Segundo o aposentando, o filho Nelson Marinho, à época com 40 anos, mecânico de engrenagem, era um dos tripulantes no voo Rio/Paris que saiu do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) naquele 1º de junho de 2009, quando o avião prefixo AF447 caiu no meio da noite no Atlântico, 3 horas e 45 minutos após a decolagem no Rio, causando a morte de 216 passageiros e 12 tripulantes. Foi o desastre mais mortal da história da Air France.

“Já houve três julgamentos nesses 13 anos e agora eles vão fazer mais outros três para julgar o que, na minha opinião, já era para ter sido julgado. O governo francês é muito corporativista e eu e os outros 54 integrantes do associação sabemos disso. Estamos muito pessimistas”, diz um resignado pai que lembra que o filho estava indo para Angola a trabalho.

No entanto, diz que em memória do filho, vai lutar até o fim. “Fiz essa promessa para ele e vou cumprir!”, desabafou Nelson.

Vítimas de Niterói

De tantas vítimas do terrível acidente, sete eram de Niterói, como a psicóloga Luciana Clarkson Seba, que viajou acompanhada do marido, o empresário Paulo Valle Brito, e dos sogros, Maria de Fátima e Francisco Eudes Mesquita Valle, diretor da transportadora de combustíveis TLW.

Luciana Seba e o marido dela, Paulo Valle, que estavam no voo 447 da Air France com os pais de Paulo

Já a médica Bianca Cotta e o procurador federal Carlos Eduardo Lopes de Mello se casaram dois dias antes do acidente, em Niterói e seguiam para a lua de mel na França. E o sétimo morador de Niterói é o odontólogo José Rommel Amorim de Souza, que estava com 35 anos e embarcou no voo 447, da Air France, com destino a Paris.

A médica Bianca Cotta e o procurador Carlos Eduardo Lopes de Mello se casaram dois dias antes do acidente e estavam indo para Paris em lua de mel

O acidente

Após o acidente, os destroços foram sendo encontrados aos poucos. Já os corpos foram sendo encontrados nos dias que se seguiram, no entanto, a fuselagem só foi localizada quase dois anos depois, em 2 de abril de 2011, a 3.900 metros de profundidade durante a quarta fase de buscas.

Um mês depois, as caixas-pretas acabaram sendo recuperadas e confirmaram que os pilotos, desorientados pelo congelamento das sondas de velocidade Pitot numa zona de convergência intertropical perto do Equador, não conseguiram recuperar a sustentação (estol) da aeronave, que caiu em menos de cinco minutos.

Após uma longa sucessão de perícias, os juízes de instrução arquivaram o caso em 29 de agosto de 2019. Indignados, familiares das vítimas e sindicatos de pilotos recorreram e, em 12 de maio de 2021, a Câmara de Instrução decidiu pelo processo por homicídios involuntários das duas empresas. No entanto, as famílias das vítimas vão acompanhar o julgamento com sentimentos contraditórios.