Após 12 horas de campana, polícia prende traficante em São Gonçalo

Após 12 horas de ação, a polícia prendeu um homem, apontado como um dos principais líderes do tráfico de drogas em São Gonçalo. Policiais civis da 19ª DP (Tijuca) capturaram, na madrugada desta sexta-feira (22), um homem suspeito de ser o chefe do tráfico de drogas de cinco comunidades no Complexo de Mutuapira, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Ele foi capturado em um condomínio de classe média no bairro Maria Paula, em São Gonçalo. De acordo com os agentes, o criminoso foi abordado quando chegava em casa, após 12 horas de campana dos agentes. No carro, além dele, estavam a mulher, dois filhos e um cachorro.

De acordo com as investigações, durante o dia, ele ficava no complexo de comunidades e à noite dormia no conforto da residência em um condomínio fora daquela região. A princípio, nada de ilícito foi encontrado com os outros ocupantes do automóvel.

Segundo os agentes, o preso ostentava vida de luxo longe das comunidades do Coqueiro, Piranha, Doze, Rio Ita e Rodo, nas quais exercia liderança. Contra ele, havia dois mandados de prisão pendentes por tráfico e associação para o tráfico de drogas. O acusado recebeu voz de prisão e foi levado à carceragem da distrital, na Capital.