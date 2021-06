Após 12 casos de Covid, Venezuela convoca mais 15 jogadores para a Copa América

Depois de 12 jogadores testaram positivo para a Covid-19, a comissão técnica da seleção da Venezuela convocou 15 jogadores no início da noite deste sábado (12). O procedimento foi permitido pela Confederação Sul-americana de Futebol (Conmebol), que retirou o limite de cinco substituições do regulamento da Copa América em função da pandemia.

A seleção venezuelana joga contra o Brasil na estreia na Copa América contra o Brasil no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. às 18 horas.

Durante entrevista coletiva, o técnico do time Vinotinto, José Peseiro, admitiu que as ausências atrapalham os planos da equipe contra a Seleção Brasileira. Por isso, ele ainda não definiu qual será o time titular e que não será possível cobrar entrosamento dos jogadores que serão escalados. Além disso, reconheceu que não queria passar por essa situação justamente no jogo contra o time canarinho, que foi muito elogiado pelo treinador venezuelano.

“Hoje não treinamos. Ficamos isolados, esperando os testes para poder treinar. Amanhã vamos jogar com 11 que nunca jogaram, nem treinaram juntos. Contra quantas equipes do mundo o Brasil não é favorito? Pouquíssimas. Neste momento, eles estão fazendo uma eliminatória acima de todos. Eles estão aqui para ganhar, mas não queremos perder. Temos ter muito sacrifício, muito trabalho, para poder ombrear com um oponente que é muito forte”, reconheceu Peseiro.