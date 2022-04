Após 12 anos, atriz Dona Cora se aposenta das campanhas de supermercado. Alex Escobar continua

Estrelando as campanhas de uma rede de supermercadost desde 2010, a atriz Cora Zobaran está se aposentando. Após mais de 120 filmes e uma popularidade continuamente crescente, a atriz passa o posto de protagonista das campanhas publicitárias ao jornalista Alex Escobar, que já contracena desde 2019. Aos quase 93 anos, o objetivo é a preservação de sua saúde, com foco no descanso.

“Vale lembrar que a atriz Cora Zobaran está se aposentando, por motivos de idade e saúde, segundo orientação médica, e foi aconselhada a não gravar mais comerciais. A atriz vai aproveitar para descansar e relaxar. A personagem fica em stand by, para que seja possível revivê-la em outra atriz, em um momento oportuno mais adiante. A marca vai se manter carismática, verdadeira e alto astral. Vamos continuar explorando o humor e a leveza como pilares da comunicação”, explicou a gerente de marketing da empresa, Patricia Bahia.

“A partir de agora, protagonizar as campanhas representa dar continuidade a um legado. A personagem Dona Marta ficou por uma década dando cara à marca, conquistando o Rio de Janeiro. E agora, para mim, representa uma responsabilidade que eu conduzo com muita alegria e satisfação de levar adiante um legado que ela construiu, juntamente com a marca. Eu só vou dar continuidade àquilo que ela construiu”, conclui Escobar.

Boa sorte, Dona Cora!