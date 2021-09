Apontado como responsável pelo abastecimento de drogas é preso no Cavalão

Foi preso, na manhã desta sexta-feira (24), um homem, que seria integrante do tráfico de drogas, apontado como responsável pelo abastecimento de entorpecentes na Comunidade do Cavalão, em Icaraí, Zona Sul de Niterói. Policiais militares do 12º BPM (Niterói) receberam denúncia informando onde seria o esconderijo do acusado.

De acordo com o comando do batalhão, após o recebimento das informações, um Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi mobilizado ao local, a fim de averiguar a veracidade. Dentro do imóvel indicado, os agentes encontraram o acusado, que foi flagrado armazenando grande quantidade de drogas, que ainda serão contabilizadas.

Após ser surpreendido, o acusado foi detido pelos agentes e será autuado em flagrante por tráfico de drogas. Não há relatos de confrontos durante a ação. O homem, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi conduzido à 76ª DP (Niterói), que registrou a ocorrência. Em seguida, o suspeito será encaminhado a uma unidade prisional.