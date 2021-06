Apontado como membro do CV morre em confronto com a PM em Itaboraí

Policiais militares dão sequência às ações de repressão à disputa entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e milicianos pelo controle das atividades criminosas no bairro de Visconde, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Na noite dessa quinta-feira (10), uma troca de tiros entre PMs e traficantes terminou com um suspeito morto e drogas apreendidas.

Uma ação de inteligência, envolvendo duas equipes do Grupamento de Ações Táticas, além da 1ª Cia. do 35º BPM (Itaboraí), localizou vários traficantes, com suspeita de envolvimento com o CV, em uma área de mata, próxima à Rua Rubens Pereira Coutinho. Segundo os policiais, ao perceberem a aproximação da equipe, os bandidos começaram a efetuar disparos, que foram revidados pelos militares.

Durante o tiroteio, os bandidos iniciaram fuga, deixando para trás um homem, apontado pela polícia como membro do bando, que estava baleado. Por conta da dificuldade de acesso ao local, os próprios policiais socorreram o homem ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, mas o suspeito acabou não resistindo. Até o momento da publicação, o acusado não havia sido identificado.

De acordo com os policiais, o acusado estava com uma pistola calibre 9mm e drogas. Contabilidade feita pelos policiais apontou que havia 1.011 pinos de cocaína. Todo o material foi apreendido. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). O material encontrado também foi levado à delegacia especializada.