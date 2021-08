Apontado como dono de casa de prostituição é preso no Centro de Niterói

Uma ação integrada de inteligência deflagrada no fim da tarde dessa sexta-feira (6) envolvendo Policiais Civis da 76ª DP (Niterói) e agentes do CISP (Centro Integrado de Segurança Pública) da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Niterói, culminou na captura de um foragido da justiça, de 48 anos de idade, que possuía pendente um mandado de prisão condenatória pelos crimes e Estelionato e Uso de Documento Falso, expedido com base nas investigações conduzidas pela DRFA (Divisão de Roubos e Furtos de Automóveis).

Segundo as investigações, o integrante de uma quadrilha que fazia vítimas vendendo carros clonados por meio de anúncios em um site, o acusado é apontado pela 76ª DP como sendo o real proprietário de uma famosa Casa de Prostituição da cidade, conhecida por Maison Vênus 313, que havia sido interditada durante uma operação da distrital no último dia 13 de maio. O homem é detentor de inúmeras anotações criminais por Estelionato, Associação Criminosa, Receptação Qualificada, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo, Uso de Documento Falso, Rufianismo e por Manter Estabelecimento Voltado a Exploração Sexual.

Prisão aconteceu no Centro de Niterói – Foto: CISP

Com base em informações obtidas em sistematização de dados, os agentes da 76ª DP buscaram auxílio do CISP (Centro Integrado de Segurança Pública) da Prefeitura de Niterói que passou a monitorar os eventuais deslocamentos do veículo utilizado pelo foragido da justiça nas ruas do município. No fim da tarde dessa sexta-feira os policiais da Delegacia de Niterói foram acionados pelo CISP e guiaram os policiais durante um cerco nas ruas do centro da cidade, que culminou na localização e captura do foragido da justiça.

As câmeras flagraram o momento em que o homem, em um Chevrolet Cruze, saiu da Avenida Marquês do Paraná, em direção à Avenida Ernani do Amaral Peixoto. Ele chegou, inclusive, à passar em frente à delegacia. Em ação coordenada pelos policiais civis, a captura aconteceu na esquina das Ruas Visconde de Sepetima e Marechar Deodoro, ainda no Centro. O acusado não resistiu à abordagem e foi conduzido à carceragem da distrital. As câmeras do CISP registraram toda a ação.