‘Aponta aí. Mete fogo aí’, diz Bolsonaro a criança em Manaus

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez uma visita à cidade de Manaus, no Amazonas, na sexta-feira (23), onde foi homenageado com o título de cidadão do amazonense. Antes de entrar no Centro de Convenções do Amazonas, onde recebeu a homenagem, Bolsonaro segurou uma criança que estava fardada no colo e segurava um fuzil de brinquedo e falou para a criança: “Aponta aí. Mete fogo aí”.

Ao longo de sua passagem pelo estado, Bolsonaro não usou máscaras e causou aglomeração, sendo chamado de mito por simpatizantes e estava em clima eleitoral. Durante sua passagem pela cidade, ela tirou uma foto com apoiadores segurando uma faixa que tinha escrito “Bolsonaro 2022”. O presidente, que já afirmou que vai tentar a reeleição.

No seu discurso de agradecimento, o presidente enalteceu os feitos do Ministério da Saúde e do governo federal no combate a pandemia do Coronavírus, apesar de o país bater recordes seguidos recordes no número de óbitos e ter ultrapassado a casa das 380 mil mortes pela Covid-19. Ao falar da pandemia, Bolsonaro criticou o candidato do PT em 2018, Fernando Haddad.

“Imaginem essa pandemia com Haddad presidente da República? Estaríamos num lockdown nacional. Graças a Deus isso não aconteceu. O Brasil começou a sair das garras da nefasta esquerda brasileira”, disse.

O presidente disse ainda que Marcelo Queiroga, ministério da Saúde, é um ministro de continuidade ao que já vinha sendo feito pelos ministros anteriores e criticou os que politizam a pandemia. “A gente pede a Deus que esta pandemia logo nos deixe e que o Brasil possa voltar à sua normalidade. Lamentamos aqueles que usam o vírus para fins políticos. Nosso inimigo é um só: o vírus”, declarou.