Apoio da Força Federal é autorizado pelo TSE para o 2 º turno

Pedidos já haviam sido deferidos pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, e aguardavam referendo do Plenário

Foi autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o envio da Força Federal para auxiliar na segurança do 2º turno das eleições, no domingo (30). No Rio de Janeiro, o apoio será para 165 Zonas Eleitorais.

De acordo com a regra prevista na Resolução TSE nº 21.843/2004, o TSE pode requisitar o apoio para garantir o livre exercício do voto bem como a normalidade da votação e da apuração dos resultados. Para tanto, os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) devem encaminhar o pedido indicando as localidades e os motivos que justifiquem a necessidade de reforço na segurança, com a anuência da Secretaria de Segurança dos respectivos estados.

Os pedidos aprovados pelo TSE são encaminhados ao Ministério da Defesa, órgão responsável pelo planejamento e pela execução das ações empreendidas pelas Forças Armadas.

Lei nº 4.737/1965

A possibilidade de requisição do auxílio das Forças Federais pelo TSE está prevista na legislação desde 1965. Ela estabelece que cabe privativamente ao TSE “requisitar Força Federal necessária ao cumprimento da lei, de suas próprias decisões ou das decisões dos tribunais regionais que o solicitarem, e para garantir a votação e a apuração”, ref. artigo 23, inciso XIV, do Código Eleitoral

Confira a lista das localidades que receberão apoio das Forças Federais