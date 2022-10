Apoiadores de Lula e Bolsonaro farão suas últimas manifestações em Niterói

Militantesde Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agendaram manifestações, na cidade de Niterói, para este sábado (29), véspera da eleição.

Foto: Divulgação

Os simpatizantes de Lula e do PT farão uma caminhada, na Praia de Icaraí, às 9h, com manifestações artísticas que fazem parte da segunda edição do evento LulArte, em apoio à candidatura do ex-presidente. Ao fim do evento será realizado um ato unificado, com a participação de todos os artistas e lideranças políticas presentes.

Já os bolsonaristas farão a última “motocarreata” no município. De acordo com a divulgação do ato, que contará com participantes de cidades vizinhas, a concentração será às 8h, em frente à Câmara Municipal de Niterói, no Centro, e sairá em direção à Zona Norte.