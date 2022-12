Apoiadores de Bolsonaro queimam carros e ônibus em Brasília

Vestidos com a camisa da Seleção Brasileira, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) queimaram carros e tentaram invadir na noite desta segunda-feira (12), a sede da Polícia Federal, em Brasília. O motivo da confusão teria sido a prisão do cacique Tserere, líder indígena que também é apoiador do presidente.

Conhecido no meio dos que estão há dias no QG do Exército pedindo intervenção militar, o cacique é o porta-voz dos discursos mais inflamados contra Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, os atos seriam uma retaliação pela prisão do cacique José Acácio Serere Xavante. Em nota divulgada, o STF informou que atendeu pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e determinou a prisão temporária, por dez dias, por “suposta prática de condutas ilícitas em atos antidemocráticos”.

Segundo a Polícia Federal (PF), Acácio Serere Xavante teria realizado manifestações de cunho antidemocrático em diversos locais de Brasília, informou o STF.

O grupo, muito revoltado, depredou dezenas de carros que estavam estacionados próximos dos prédios ao redor da corporação, sendo que alguns deles chegaram a ser incendiados. Policiais tentaram impedir o vandalismo disparando tiros de balas de borracha e lançando bombas de efeito moral.

Imagens mostraram manifestantes armados com pedaços de pau correndo em direção à sede da PF. Em um dos vídeos, um homem transtornado, gritava “Eu posso morrer aqui hoje, não tem problema, não”, afirmou e disse que “mais ônibus com bolsonaristas chegariam para reforçar o ato”, considerado por eles, como sendo antidemocrático.