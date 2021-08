Aplicativos garantem economia e facilidade para os usuários em Niterói

Procurar o melhor preço. Pedir descontos. Comprar somente os itens da promoção. Essa é a realidade de muitos consumidores que precisam pesquisar sempre os melhores preços para conseguir fechar o orçamento ‘no azul’ no final do mês. Pensando em facilitar essa ‘pechincha’ os aplicativos são cada vez mais utilizados, seja para comparar preços de itens, participar de clubes de descontos até mesmo para agendamento da vacinação domiciliar.

O niteroiense Leonardo Martelotte criou o aplicativo colaborativo ‘Compara Compra’ onde o usuário tem acesso as oscilações dos preços dos produtos nas prateleiras dos supermercados próximos aos usuários. “Estamos passando por um momento no qual a inflação voltou com força total e isso tem nos obrigado a mudar os nossos hábitos de consumo. O aplicativo visa ajudar no mapeamento dos locais em que as pessoas podem encontrar os produtos de forma mais em conta”, explicou o estudante do curso de Sistemas da Informação do Unilasalle-RJ.

De acordo com informações do estudante a base de funcionamento é colaborativa e após as habituais compras, os usuários podem escanear o QR Code da nota fiscal. Os dados se tornam a base de comparação dos valores já cadastrados.

Para ajudar no controle da saúde o aplicativo Vacine.me faz uma comparação em várias clínicas para encontrar os preços e marcas de vacinas, além de poder ser feito agendamento da aplicação da imunização em casa. Além disso a pessoa consegue ter uma carteirinha de vacinação virtual com as vacinas atualizadas. “Essas parcerias unem a experiência das clínicas com a facilidade da operação para que o usuário possa receber a vacina no conforto do seu lar, seu trabalho, ou onde desejar com total segurança. A ideia é estar presente em todo o país até o final deste ano”, frisou Cristiano Caldas, sócio e diretor comercial.

A empresária Sabrina Santos, 42 anos, testou a ferramenta pela primeira vez para vacinar sua filha de seis anos contra meningite ACWY. “Além da facilidade de virem em casa, gostei muito de poder comparar preços e marcas de três clínicas que tinham a vacina e aplicavam no meu endereço”, finalizou.