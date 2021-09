Aplicativo vai agilizar agendamento de castração de animais domésticos

Um aplicativo será lançado amanhã (3) para facilitar a vida de quem precisa agendar a castração de animais domésticos. O Niterói Animal, foi desenvolvido pela Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais da Prefeitura de Niterói e vai possibilitar o agendamento de cirurgias e também adotar cães e gatos. Os agendamentos podem ser feitos a partir do dia 10, às 10h, quando estarão disponibilizadas 500 vagas para a esterilização somente de gatos (250 para machos e 250 para fêmeas).

O app também terá uma galeria de fotos de animais que estão disponíveis para adoção, com informações detalhadas sobre os bichinhos. Os interessados podem acessar e fazer contato direto com os protetores responsáveis pelos animais.

O dispositivo será, ainda, uma ferramenta importante para o município alimentar um banco de dados com agendamentos totais por espécie e gênero, cancelamentos ou faltas, procedimentos realizados totais, por espécie e gênero, idade e bairro de residência dos tutores.

“O aplicativo veio para modernizar e agilizar o processo de inscrições de castração. Inicialmente também teremos informações de adoção e, em breve, serão disponibilizadas mais funcionalidades para ajudar na proteção animal de Niterói, como por exemplo a divulgação de animais desaparecidos com localização. Temos que usar a modernidade a nosso favor”, explica o coordenador de Proteção Animal, Marcelo Pereira.

O sistema só poderá ser usado por moradores de Niterói. No momento do cadastro, haverá checagem do CEP junto aos Correios.