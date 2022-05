Aplicativo Táxi.Rio é lançado em Niterói

O aplicativo Táxi.Rio foi lançado em Niterói em evento realizado na tarde desta quinta-feira (19), no Teatro Popular Oscar Niemeyer. A plataforma estará em pleno funcionamento a partir da próxima segunda-feira (23). O objetivo é restaurar a competitividade do táxi na disputa por passageiros com carros particulares por aplicativo.

A plataforma surgiu na cidade do Rio de Janeiro e vem se espalhando por outros municípios. Na cerimônia, o presidente do IplanRio, Cláudio Fonseca, e o vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira (SD), assinaram o termo de cooperação. Bagueira estava representando o prefeito Axel Grael (PDT), ausente por estar com Covid-19; Em conversa com a reportagem de A TRIBUNA, ele destacou as vantagens da plataforma.

“É um avanço, além de ser uma grande conquista para o taxista e para a cidade. Facilita a vida da população, do usuário do táxi e é um ganho para quem está trabalhando. Acho que vai dar bons resultados. A gente já tem uma experiência na cidade do Rio e Niterói vai ter, fazendo esse investimento, novas ações. A parceria da cidade com o taxista é de suma importância no dia a dia. Eles nos avisam de uma lâmpada queimada, buraco na rua”, disse o vice-prefeito.

De acordo com Celso Wermelinger, diretor do sindicato que representa a categoria, a expectativa é que, num primeiro momento, cerca de mil taxistas niteroienses se cadastrem na plataforma. Ele também criticou os carros particulares por aplicativo, a quem chamou de “piratas”. Aproximadamente 200 taxistas estiveram no teatro acompanhando o evento.

“O táxi nunca saiu de moda, apesar de a gente ter tido alguns percalços. É importante não só para a categoria, mas para o morador de Niterói. Agora é possível chamar o táxi pelo aplicativo, com profissionais. Quando esses aplicativos particulares chegaram, nós já usávamos aplicativo. Depois que eles vieram. Nós somos profissionais, o que eles fizeram de diferente é colocar em carros particulares”, destacou Celso.

Bagueira, representando Axel, assinou o termo de cooperação – Foto: Vítor d’Avila

As ações postas em prática pelo Município em prol da categoria foram destacadas pelo secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade Renato Barandier. Ele ressaltou que, ao longo dos últimos anos, o governo municipal tem tomado uma série de medidas como a permissão para que táxis circulem em corredores de ônibus. Para o titular da pasta, as ações ajudam a agilizar o transporte.

“A Prefeitura tem investido na melhoria dos serviços de táxi para os clientes e taxistas. Fizemos autorização para a circulação nos corredores de ônibus, que confere muita agilidade para quem usa e trabalha. Estamos olhando para frente nesse pós-pandemia, investindo na adesão do aplicativo Táxi.Rio, que vai conferir uma vantagem competitiva em relação à disputa com o transporte particular por aplicativo”, pontuou.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, como o ex-prefeito Rodrigo Neves (PDT) e os deputados federais Pedro Paulo (PSD-RJ) e Chico D’Ângelo (PDT). Este elencou propostas que tem colocado em discussão na Câmara Federal a fim de apoiar a categoria, como a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e a isenção do pedágio.

“No final do ano passado fiz um requerimento ao deputado Arthur Lira (PP-AL), presidente da Casa, sobre a questão da redução do IPI e felizmente foi apensado e o projeto aprovado no congresso. Também apresentei um projeto, que estão na Comissão de Finanças, que dá direito ao taxista para que eles tenham isenção nos pedágios, porque quando fazem a corrida de uma cidade à outra, há prejuízo no retorno”, disse Chico.

Axel participa por videoconferência

Ausente do evento por ter testado positivo para o coronavírus, o prefeito Axel Grael destacou a parceria entre as prefeituras de Niterói e do Rio de Janeiro para trazer o Táxi.Rio para o “outro lado da ponte”. O chefe do Executivo Municipal prospectou ainda futuras parcerias nesse sentido.

“Nós fizemos essa parceria para apoiar a classe dos taxistas. Esse foi um trabalho de muitas mãos. O fato de ser um aplicativo usado pelos dois municípios é uma vantagem porque ambienta as pessoas à ferramenta”, afirmou.