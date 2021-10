Aplicativo ‘Niterói Animal’ abre novas vagas para castração

Na próxima sexta-feira (29) a Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais da Prefeitura de Niterói (Ceda) irá disponibilizar, a partir das 10h, mais 340 vagas para castração de cães e gatos no aplicativo Niterói Animal. As vagas são para 140 cães machos, 60 cadelas, 70 gatos e 70 gatas. As cirurgias serão agendadas para os meses de novembro e dezembro. O aplicativo está disponível para download nas lojas do Google e da Apple.

Os interessados precisam ser moradores de Niterói, e o comprovante de residência deve estar em nome de quem fizer o agendamento. A pessoa deve ser maiores de 18 anos. Cada pessoa terá direito a até duas vagas.

Entre as funcionalidades da plataforma, está o agendamento para esterilização de forma intuitiva, com escolha das opções pré-determinadas; protocolo para identificação segura e controle de agendamento/procedimento; notificação com lembrete sobre o dia da cirurgia; controle para o usuário cancelar procedimentos. Em caso de cancelamento, a vaga volta ao sistema para ser aproveitada por outro usuário.

O app também terá uma galeria de fotos de animais que estão disponíveis para adoção, com informações detalhadas sobre os bichinhos. Os interessados podem acessar e fazer contato direto com os protetores responsáveis pelos animais.