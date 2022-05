Aplicativo ajuda no agendamento da vacina contra a Covid-19

Chega de filas! Agora os niteroienses podem realizar o agendamento da vacina contra a Covid-19, por meio do aplicativo Colab. O aplicativo está sendo o método mais prático, permitindo que o cidadão marque a data e horário para receber a imunização, evitando filas. Além disso, no Colab também é possível obter comprovação digital da imunização.

Entenda como funciona o aplicativo

Para realizar o agendamento basta fazer o download do aplicativo Colab, que está disponível gratuitamente na Play Store (Android) e App Store (iOS), e realizar o passo a passo de cadastro. É necessário estar dentro do público alvo e da idade para receber a imunização, seguindo o calendário, de acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Imunização.

No local de vacinação é preciso apresentar o comprovante de residência, identidade e o laudo médico (em caso de comorbidade) ou o contracheque (no caso dos profissionais da educação). Também é possível agendar pelo site da Prefeitura de Niterói: www.niteroi.rj.gov.br/agendamentovacina.

Quem precisar remarcar a data e horário da vacinação, caso não consiga comparecer no dia agendado, deve mandar um e-mail para contato@colab.re.

Foto: Bruno Eduardo Alves

Vacinação contra a Covid-19 – A imunização para idosos está disponível nas policlínicas do Vital Brazil, Barreto, Itaipu, São Lourenço, Piratininga e Engenhoca, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Adultos e adolescentes também podem ser vacinados nas mesmas unidades.

A quarta dose da imunização contra a Covid-19 (ou segunda dose de reforço) está disponível para pessoas a partir de 60 anos que tomaram a terceira dose (ou primeiro reforço) há seis meses. Para pessoas a partir de 80 anos, o intervalo deve ser de quatro meses entre as doses. A imunização contra a gripe está disponível para a mesma faixa etária, nas mesmas unidades e pode ser tomada junto com a vacina contra a Covid-19.

Para as crianças entre 5 e 11 anos, a dose contra a Covid-19 pode ser tomada nas policlínicas do Vital Brazil, Itaipu, São Lourenço e Engenhoca. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Locais de vacinação para adolescentes, adultos e idosos:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111 – Piratininga.

Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.

Locais de vacinação para crianças:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Av. Jansen de Melo, s/n – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.