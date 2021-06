Aplicação de royalties do petróleo é tema de debate

Acontece na manhã desta segunda-feira (14), o evento virtual “Fundos de Royalties do Brasil”. O encontro é uma realização da Secretaria da Fazenda de Niterói e reunirá o governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, e os prefeitos dos municípios de Niterói, Axel Grael, Maricá, Fabiano Horta, e Ilhabela, Toninho Colucci. A mediação do evento ficará a cargo da secretária da Fazenda de Niterói, Marilia Ortiz, e do professor de economia da UFF, Fábio Waltenberg.

Durante a live, serão debatidos temas importantes sobre investimentos e aplicações realizados a partir das receitas recebidas de royalties e participações especiais de petróleo na economia local. A ideia é falar das características de cada Fundo e entender as políticas de investimentos.

Após a cerimônia de abertura com prefeitos e demais autoridades, o evento seguirá com as apresentações do vice-presidente de Projetos Especiais do Jain Family Institute, Paul Katz, e do pesquisador da UFF, Paulo Mann, que irão debater sobre o tema “Experiências internacionais de Fundos Soberanos”. Os renomados pesquisadores apresentarão a experiência de fundos soberanos internacionais, destacando como isso pode ser útil para aprimorar a gestão e a regulação de fundos brasileiros.

Além disso, secretários e técnicos do setor irão apresentar as características de cada Fundo e explicarão questões relacionadas aos limites para a gestão dos recursos.



A live acontece de 9h30min às 12h30min e será transmitida pela página do Facebook e pelo canal do Youtube da Secretaria da Fazenda de Niterói, através do link: www.youtube.com/secreriadefazendadeniteroi

O evento também terá a participação do reitor da UFF, Antônio Cláudio Nóbrega e da líder fiscal do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Cristina Mac Dowell.