Apesar do feriado, Niterói mantém calendário de vacinação

Apesar do feriado de São João, nesta quinta-feira (24), a vacinação contra a COVID-19 está mantida nos 11 postos de vacinação de Niterói. Para receber a vacina, é necessário apresentar identidade com foto, CPF e comprovante de residência. No caso das gestantes e lactantes, também será necessário apresentar laudo médico. Trabalhadores do setor de educação precisam apresentar identidade com foto, CPF e contracheque.

Todos os locais de vacinação estarão funcionando normalmente, no horário de 8h às 16h. Os contemplados pelo calendário poderão receber o imunizante nos seguintes postos de vacinação:

Policlínica Sérgio Arouca: Rua Vital Brazil Filho, s/nº, Vital Brazil; Policlínica Dr. João da Silva Vizella: Rua Luiz Palmier, 726, Barreto; Policlínica Regional de Itaipu: Avenida Irene Lopes Sodré, Itaipu; Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva: Avenida Jansen de Melo, s/nº, São Lourenço; Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March: Rua Desembargador Lima Castro, 238, Fonseca; Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione: Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111, Piratininga: Policlínica Regional Dr. Renato Silva: Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca; Drive thru na Universidade Federal Fluminense, Campus Gragoatá: Rua Alexandre Moura, 8, São Domingos; Posto volante no Clube Central: Av. Jornalista Alberto Francisco Torres, 335, Icaraí; Posto volante no Colégio Gomes Pereira: Av. Rui Barbosa, 1250, Largo da Batalha; Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, Icaraí.

Já as gestantes e lactantes poderão buscar o imunizante nos seguintes locais: Policlínica Sérgio Arouca: Rua Vital Brazil Filho, s/nº, Vital Brazil; Policlínica Regional de Itaipu: Avenida Irene Lopes Sodré, Itaipu; Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva: Avenida Jansen de Melo, s/nº, São Lourenço.

A Fundação Municipal de Saúde de Niterói avisa que a vacinação em Niterói seguirá normalmente também na próxima sexta-feira (25), nos mesmos locais e horários.