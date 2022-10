Apesar de recomendação da Defensoria, SG não terá ônibus grátis nas eleições

Ontem, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro emitiu recomendação para que os municípios garantam frota gratuita, adequada e regular suficiente para o deslocamento de eleitoras e eleitores aos postos de votação, no próximo domingo (30). Segundo maior colégio eleitoral do Estado, São Gonçalo reiterou que, apesar da recomendação, não terá transporte gratuito.

O Município informou que, assim como no primeiro turno, não haverá nenhum subsídio de passagens, visto que o Executivo apenas fiscaliza o transporte público na cidade, pois é feito através de uma concessão.

A recomendação da gratuidade foi emitida pelo Núcleo de Fazenda Pública, a Coordenação de Saúde e os oito Núcleos de Tutela Coletiva da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Cabe frisar que outros colégios eleitorais expressivos como Niterói e Rio de Janeiro, adotaram a medida nos dois turnos das eleições.

Defensoria Pública recomendou que ônibus sejam grátis no domingo

Para a subcoordenadora de Saúde e Tutela Coletiva da DPRJ, Alessandra Nascimento, a gratuidade no transporte é importante já que, muitas vezes, o valor pago para chegar às sessões eleitorais é maior do que a multa imposta pela Justiça a quem não comparece às urnas sem justificativa.

“A recomendação reforça a importância de garantir o transporte das pessoas para que elas consigam exercer o direito ao voto. Importante que os municípios não reduzam suas frotas e, dentro de suas possibilidades, possam oferecer a gratuidade, pensando também na realidade dos eleitores residentes em zonas rurais, população indígena, quilombola e comunidades remanescentes”, reforça a subcoordenadora.