Apesar de pedido do MP, Justiça nega soltura de José Maurício

Apesar da solicitação feita pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), a Justiça negou a revogação da prisão preventiva do vendedor José Maurício da Silva Almeira, de 30 anos, que afirma ter sido preso por engano. Além disso, a juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, marcou a data da audiência de instrução a julgamento.

Em sua decisão, Arce afirma que “e não houve qualquer alteração na situação fática que justifique a alteração do status libertatis do denunciado”. No pedido de revogação da prisão preventiva, o MPRJ utiliza como argumentos o fato de José Maurício não possuir antecedentes criminais, ter emprego de carteira assinada e endereço físico.

A magistrada, no entanto, rechaçou a argumentação. “A argumentação defensiva pautada em condições pessoais favoráveis ao réu não é hábil a conferir-lhe a revogação da prisão preventiva. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido: ‘As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema’.”, afirma a decisão.

Por fim, Arce marcou para o dia 7 de dezembro de 2021 a audiência de instrução a julgamento, na qual além de José Maurício, outro homem, acusado pelo mesmo homicídio, serão interrogados. Além disso, serão ouvidas testemunhas de acusação, arroladas pelo Ministério Público, e de defesa.