Apesar de liberado carros do Uber e 99 não ligam o ar condicionado

Apesar do trânsito caótico e do calor inclemente que transforma os automóveis em churrasqueiras sobre rodas, carros do Uber e 99 continuam rodando sem o ar condicionado ligado. Os motoristas alegam que está proibido pelas empresas por causa da pandemia. Mentira.

Uber e 99 informam que ligar ou não o ar depende da vontade do motorista em acordo com os passageiros. O Uber está evitando irritar os seus “parceiros” e apenas orienta, sem determinar, que o ar condicionado pode ser ligado. Já na 99, que míngua cada vez mais em Niterói a norma é a mesma. Liga o ar quem quiser.

A Prefeitura de Niterói não tem nenhuma ingerência sobre esse serviço, e nem o governo do estado. Mas é bom lembrar que ar condicionado em tempos de crise no clima não significa somente conforto. Veja:

– O ar condicionado filtra boa parte da poluição do ar.

– Com os vidros fechados a poluição sonora é praticamente anulada.

– Também pelo mesmo motivo, os passageiros viajam com mais segurança. Por exemplo, roubos de bolsas e celulares não ocorrem com vidros fechados.

– A Organização Mundial de Saúde já explicou várias vezes que o calor faz mal a saúde. Um carro num engarrafamento sob o sol registra temperatura no interior que chega a 50 graus.

Calor no carro mata

Conforme o Sol esquenta os bancos, o painel, o volante, enfim, todas as partes internas de seu veículo, essas mesmas partes vão tentar “conter” o aquecimento, liberando, com isso, ondas infravermelhas. Como os vidros estão fechados, essas ondas ficam concentradas dentro do carro, que pode chegar a 50 °C mesmo se a temperatura exterior estiver em torno dos 20 °C.

O calor excessivo faz a pressão arterial cair, levando a um aumento da frequência cardíaca e da respiração. Caso você não saia logo do carro, a morte é certa. E nem adianta abrir uma fresta na janela: é preciso escancarar os vidros ou sair de dentro do veículo para poder voltar ao normal.

E a situação é ainda pior para crianças, já que seus corpos superaquecem até 5 vezes mais rápido do que o dos adultos.