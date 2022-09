Apesar de ‘concorrência’, Billy Idol faz bonito no Palco Mundo

Billy Idol é consolidado como um dos maiores nomes do punk. Em seu show no Palco Mundo, na noite desta sexta-feira (9), ele entregou mais um show memorável. Entretanto, o final da apresentação foi esvaziado por conta do “fator Avril Lavigne”.

A princesinha do rock encerra os trabalhos no Palco Sunset, logo depois do show de Idol. Boa parte do público saiu “antes da hora” para garantir um lugar privilegiado no segundo palco mais importante da Cidade do Rock.

Nem por isso o veterano norte-americano perdeu a energia. As músicas finais do set de Billy Idol ganharam um ar de apresentação “vip” para aqueles que compareceram à Cidade do Rock apenas para ve-lo. E foi essa parcela menor do público que ajudou o artista a entregar um espetáculo da melhor qualidade.

Ainda nesta sexta-feira, além de Avril no Palco Sunset, Fall Out Boy e Green Day farão seus shows no Palco Mundo.