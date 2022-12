Apesar da ameaça de paralisação, postos do INSS funcionam normalmente em Niterói

Temor de suspensão das atividades surgiu após cortes de verbas por parte do Governo Federal

Apesar da ameaça de paralisação das atividades, agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Niterói estão funcionando normalmente ontem (7). Os funcionários reconhecem as dificuldades para se manter as atividades, diante da falta de recursos e de respeito do governo com eles e com a população.

Um relato emocionado partiu de uma funcionária do posto da Rua Visconde do Uruguai, no Centro de Niterói. Ela admitiu que a missão de manter o atendimento não é fácil, mas que a equipe está fazendo o possível para manter a normalidade dos atendimentos.

“Estamos na m… total, está é a verdade. Não temos recursos, não temos estrutura, não temos nada. Isso não é de hoje, está assim há muito tempo. A gente está se virando para continuar atendendo e não deixar ninguém na mão”, disse a servidora pública, que preferiu não se identificar. Quando questionada se os salários estão em dia, ela preferiu se manter em silêncio.

O esforço dos trabalhadores é reconhecido pelos segurados. Morador de Itaboraí, Francinaldo Maurício da Silva é cadeirante. Teve sua perícia de reabilitação agendada para o posto do INSS no Bairro de Fátima. Embora distante de sua casa, ele avaliou positivamente o atendimento.

“O atendimento foi normal, tranquilo. Consegui fazer o agendamento no dia 19. Nem sabia dessa ameaça de paralisação. Moro em Itaboraí. Seria melhor que tivesse um posto lá que fizesse a reabilitação, que só faz aqui”, disse Francinaldo.

Corte de verbas

Fechamento de agências, suspensão de perícias, atrasos em pagamentos do INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social) e interrupção de contratos com terceirizados. Estas são as consequências do que pode estar por vir, caso se concretize o alerta sobre a falta de recursos da Autarquia responsável pela aposentadoria de milhares de brasileiros.

Um ofício, enviado ao secretário de Orçamento Federal do Ministério da Economia, Ariosto Antunes Culau, indicava que o INSS doderia paralisar suas atividades a partir de ontem (7), porque está faltando dinheiro.

De acordo com o documento – que uma reportagem da CNN Brasil teve acesso – “a falta dos recursos causará grave prejuízo ao funcionamento desta Autarquia, ocasionando suspensões de contratos a partir da próxima quarta-feira, dia 07/12/2022, bem como deslocamentos de servidores de forma imediata, impactando, consequentemente, no atendimento à população e na prestação dos serviços essenciais do INSS”.

Procurados, o Ministério do Trabalho e Previdência e o INSS esclareceram “que as restrições orçamentárias impostas neste fim de ano não ocasionarão interrupção dos serviços do INSS aos segurados. E que não haverá fechamento das unidades. O atendimento ao público está mantido.”

Além disso, os órgãos afirmaram “também que todos os pagamentos dos benefícios operacionalizados pelo INSS, como aposentadorias, pensões, benefícios por incapacidade, além dos assistenciais (como o BPC), entre outros, estão assegurados.”