Apenas 46,8% das crianças de Niterói estão vacinadas contra Covid-19

A vacinação de crianças, de 5 a 11 anos, contra a Covid-19 está em ritmo lento no município de Niterói. Desde que começou a imunização desse público-alvo, no dia 17, até o último dia 5 foram vacinadas 17.785 crianças, o que equivale a 46,8% da estimativa que é de 38 mil. Especialistas chamam atenção para a aplicação do imunizante nos pequenos.

A secretaria municipal de Saúde de Niterói informou que teve aumento da procura pela vacinação contra Covid-19 para as crianças de 05 a 11 anos. O município realiza ação de conscientização da população sobre a importância da imunização. O trabalho de busca ativa ocorre por meio dos profissionais do Programa Médico de Família com os pacientes cadastrados em suas regiões.

A assessora Luana Souza, 35 anos, levou sua filha, Giovana de 5 anos, para tomar a vacina na última segunda-feira e não se arrependeu. “Eu sou a favor da vacina, estou com as três doses da vacina e é minha obrigação como mãe, e responsável pela minha filha, também dar o imunizante para ela. Temos que acreditar na ciência e nos estudos. Temos que pensar no coletivo e quanto mais estivermos vacinados mais força para enfrentar a pandemia nós teremos”, contou.

A médica epidemiologista, Dra. Ana Sodré, explicou sobre cobertura vacinal. “Vários fatores têm que ser ponderados como a previsão e a logística para a aplicação das vacinas. Quando a gente faz um planejamento em relação a vacina tem vários fatores que precisamos levar em consideração, desde índices de nascimento, quantos postos de saúde, estruturas utilizadas até prazos”, ponderou.

A vacinação dos pequenos acontece em quatro pontos, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h, nos seguintes locais: Policlínica Sérgio Arouca (Vital Brazil), Policlínica Regional de Itaipu, Policlínica Regional Dr. Renato Silva (Engenhoca) e Policlínica Carlos Antônio da Silva (São Lourenço).

A Prefeitura de Niterói informou que para receber o imunizante, as crianças precisam ter intervalo de 15 dias de qualquer vacina. A criança tem que estar acompanhada de um responsável legal que deverá estar de posse da carteira de vacinação do menor, identidade ou certidão de nascimento, CPF ou cartão SUS, comprovante de residência do representante legal e laudo médico indicando condição clínica (comorbidades e deficiência permanente).